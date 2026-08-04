Мини-футбольный клуб «Столица» готовится к Лиге чемпионов

Семикратный чемпион Беларуси по мини-футболу клуб «Столица» приступил к тренировкам перед новым сезоном. Впереди Суперкубок, на который претендует не менее маститый оппонент – оршанский «Витэн», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники по три раза становились обладателями данного трофея. В стане действующих чемпионов кадровые изменения минимальные. Подопечные Александра Чибисова готовятся на площадке столичного Дворца спорта «Уручье». В календаре соревнований минчан значится основной раунд Лиги чемпионов, матчи которого пройдут с 27 октября по 1 ноября в Хорватии.