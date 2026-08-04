Мини-футбольный клуб «Столица» готовится к Лиге чемпионов

Семикратный чемпион Беларуси по мини-футболу клуб «Столица» приступил к тренировкам перед новым сезоном. Впереди Суперкубок, на который претендует не менее маститый оппонент – оршанский «Витэн», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперники по три раза становились обладателями данного трофея. В стане действующих чемпионов кадровые изменения минимальные. Подопечные Александра Чибисова готовятся на площадке столичного Дворца спорта «Уручье». В календаре соревнований минчан значится основной раунд Лиги чемпионов, матчи которого пройдут с 27 октября по 1 ноября в Хорватии.
Александр Чибисов, главный тренер МФК «Столица»:
Будет потом что рассказать, что играли со «Спортингом», надеюсь, в положительном ключе больше. Мы играли с французами в прошлой лиге, то есть в целом, если потерпеть и подойти правильно тактически, можно навязывать борьбу, но сложно. Ну и «Олмиссум», хорваты. Здесь момент такой, что они хозяева. Больше, наверное, полкоманды – это сборная Хорватии по футзалу. А сборная Хорватии на недавнем чемпионате Европы завоевала медаль. Но это самая близкая, с которой можно побороться. Здесь надо немножко, я думаю, раскрепоститься, подготовиться хорошо физически и выходить играть в свой футзал.
Суперкубок Беларуси состоится 29 августа в Минске.