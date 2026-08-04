Белорусы выступают на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (U-23)

Белорусы начали выступления на чемпионате Европы по пулевой стрельбе среди спортсменов не старше 23 лет. Континентальный форум проходит в польском Вроцлаве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши Юрий Кравцов и Александра Петрова успешно преодолели квалификацию в упражнении из пневматического пистолета на 10 метров. Однако завершили свои финалы шестыми. Победу праздновали представители Турции. Кроме того, белорус Никита Довбаш занял 14-е место у парней, а Ульяна Даниленко набрала 33-ю сумму у девушек. Завтра будут разыграны медали в стрельбе из пневматической винтовки. Турнир в Польше продлится по 11 августа. Всего состязания собрали более 300 участников из 30 стран.