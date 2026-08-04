Пять белорусок вышли в полуфинал чемпионата Европы по современному пятиборью

В Стамбуле продолжается чемпионат Европы по современному пятиборью с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник прошла квалификация в индивидуальном турнире у женщин. Сразу пять соотечественниц гарантировали себе полуфинальную стадию.

Лучший результат в подгруппе «А» показала наша Ирина Просенцова, в сумме она набрала 1458 очков и уверенно шагнула в следующий раунд континентального форума. Десятку сильнейших замкнула еще одна представительница нашей команды Анастасия Орел. Из второй пульки дальше прошли Мария Гнедчик, Виолетта Гуреева и Милана Певец. Борьбу за выход в финал девушки поведут в четверг. Завтра состоится мужской отбор. Личные медали будут разыграны в предстоящую субботу, а завершит программу соревнований в Турции смешанная эстафета в воскресенье. Отметим, чемпионат Европы является первым за пять лет, на котором белорусские пятиборцы выступают с национальной символикой.