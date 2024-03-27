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Муковозчик: «Они страну вычистили, поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем»

27 марта 2024 19:43
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим детали произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле» и поговорим об украинском следе в теракте. В гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Муковозчик: «Они страну вычистили, поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем»-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Вы очень любите ссылаться на опыты гражданской войны, противостояния, а я вот в последнее время все чаще думаю, что в 30-е годы, которые принято называть сталинскими репрессиями, никакими репрессиями на самом деле не были. Потому что сыновья тех, кто прошел гражданскую войну, просто очень хорошо понимали, чего можно ждать от сыновей и дочерей тех, кто в этой гражданской войне проиграл. И были безжалостны. Они, собственно, знали, что они делали и почему они это делают.

Перегнули палку – ну давайте посмотрим: а что, не было саботажей? Мы сейчас видим это всё. Чем террористы отличаются от тех, кто тогда собирался делать теракты? Чем поджигающие релейные шкафы на железных дорогах отличаются от тех, кто тогда ломал цепные передачи на заводах и на шахтах? Да ничем. Просто они тогда страну вычистили и поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем. Мы чего-то все еще думаем, не пожалеть ли нам Шарендо-Панасюк.

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# общество # общество # Андрей Муковозчик

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