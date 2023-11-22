Петровский: Лукашенко – это лицо планетарного размаха

Петр Петровский, политолог:

Разбирайтесь в терминах, если у вас проблема в понимании империи, и вы там... Знаешь, многие говорят: у вас имперский комплекс. Так дорогие мои, что вы за шаблонные эти фразочки вырываете? Категории даете пропагандистские, либероидные, которые там Норман Дэвис, Тимоти Снайдер и прочие пропагандисты, которые пишут беллетристику по Восточной Европе? Пусть напишут про свою историю! Пишут беллетристику с либеральной точки зрения, прозападной, всовывают нам и говорят: вы должны соответствовать вот этой беллетристике. Нам говорят: у вас постимперский комплекс, у вас постколониальный комплекс. Они не отделяют империю от империализма. И говорят: у индусов постколониальный комплекс. И у белорусов должен быть какой-то постколониальный комплекс. Они не отделяют, разницу не видят. И начинают вот это все навязывать. Поэтому, дорогие мои, ликвидация безграмотности.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это первое. Второе. Есть политологические понятия, а есть поэтические. Империя – это большие люди, это люди широкой души. Империя – это люди широкого размаха, это люди такие, как Александр Лукашенко. А в Европе – мелкие, мелочные, на швейцарских улочках, которым лишь бы пиво и колбаски, пиво и колбаски, и все. И больше ничего не надо. И в Мюнхене насилуют белую женщину, и идут рядом эти пивные бочонки и ничего сделать не могут и не хотят. Потому что вы не мужчины уже, не люди. Забудьте про рыцарей, отдайте Гамлета славянам, – писал Юрий Кузнецов. Это все наше теперь. Все священные камни Европы, мы их перенесем под Минск.

Петр Петровский:

Григорий, вы слишком хорошего мнения, что у них пиво с колбаской. Мне кажется, что у них осталось только смузи. Потому что пиво и колбаски – это как-то сейчас не политкорректно.

Григорий Азаренок:

Смузи и айфон, смузи и айфон. И всё. Больше ничего не хочу. И дайте мне мелкие радости мелкой душонке, гадкой такой вот. Причем все закредитовано: прям сейчас хочу! Дайте мне в кредит. А там кредит на кредит, кредит на кредит. А жить вы не можете, вы не знаете радость дружбы, радость смыслов, радость познания, радость империи!

И Александр Лукашенко – это человек истинно имперского масштаба и размаха. И поэтому все еще впереди.

Петр Петровский:

Александр Лукашенко – это лицо планетарного размаха.

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