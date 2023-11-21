Боровик: абсолютно прав наш Президент – нужно ОДКБ сохранить, разрушим – не соединим

Григорий Азаренок, СТВ:

ОДКБ – мы блестяще проявили себя, когда была явная угроза – это Казахстан. Тогда белорусские, российские войска, войска государств Средней Азии оперативно, за полсуток прибыли под Алматы. Прибыли, мы летали с Людмилой Гладкой, я помню аэродром Жетыген. И это стало стабилизирующим фактором, в том числе для внешнего агрессора тогда на Казахстан. Потому что мы продемонстрировали очень быстрое взаимодействие, готовность. И это тогда стало, возможно, даже отложило специальную военную операцию. Это был очень большой фактор, очень серьезный. И вот тогда была такая ситуация. Но после начала СВО мы увидели, что внутреннее противоречие есть. Александр Лукашенко всегда на всех саммитах – ОДКБ, СНГ, ЕАЭС – выступает за объединение, за помощь друг другу, за максимальное вовлечение государств в решение проблем. Вот недавно на СНГ он сказал: поймите, что вот сейчас нас пинают за детей, за СВО, еще за что-то. До всех дойдут.

Им не нужны сильные суверенные государства, им нужны марионетки для поджигания войны с Россией на всех территориях.

Как вы думаете? Ну вот, к сожалению, вероятность того, что Никол Пашинян приедет, она фактически очень маленькая сейчас. Удастся ли решить эти проблемы? Услышат ли президента, президента России?

Вадим Боровик, политолог:

Когда нам, кстати говоря, ставили в упрек издержки в работе ОДКБ, эти противоречия в ОДКБ, которые в рамках Организации есть, не тот бюджет по сравнению с НАТО, не та экономическая мощь. Уже ОДКБ ради того, что мы сделали в Казахстане, нужно было создавать и поддерживать. И абсолютно прав наш Президент, когда говорил: придет время, нам придется с вами встать спина к спине и отстаивать свои интересы. Ну вот мы же встали спина к спине даже в 2021 году, спасая Казахстан. Ведь вы поймите, да, Казахстан мы спасли. Но ведь если бы мы дестабилизировали регион, то уже бы полыхала и Россия. Соответственно, что и с нами бы было. То есть в геополитическом плане это было очень успешное действие. Это реакция молниеносная ОДКБ. Поэтому очень правильная была позиция Беларуси всегда на всем протяжении деятельности [Организации – прим. ред.]. И Россия всегда была в этом плане солидарна. Нужно эту Организацию... Как говорит Александр Григорьевич: разрушим – не соединим. Нужно сохранять. И то, что мы можем в рамках этой Организации друг другу дать, как мы можем в плане обучения, обмена информацией, какой-то контртеррористической деятельности в обязательном порядке должны сохранить эту Организацию.

Читайте также:

Вадим Боровик: для нашего Президента жизнь – это Беларусь

Лазуткин о коррупции в Беларуси: Президент жёстко обращает внимание – не воруйте, всё найдем

Испорченные бюллетени и затягивание времени в кабинках – как будут бороться с этим на выборах в Беларуси в 2024-м?