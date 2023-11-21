Вадим Боровик: для нашего Президента жизнь – это Беларусь

Григорий Азаренок, СТВ:

Беларусь сейчас процветает в нынешних условиях, каких возможно. У нас есть экономический рост, нет войны. И самое главное, что люди живут мирно. Есть другой пример – Китай. Площадь Тяньаньмэнь. Точно такой же майдан точно так же месяцами стоял, точно так же студенты пели красивые песни. Реформатор Дэн Сяопин понимал, к чему все идет, понимал, что начнется гражданская война и все остальное. И подавил очень жестко, несравнимо вообще с нашими змагарами, с их парой синих задних частей тела. А там танки просто наматывали кишки на гусеницы. Все это разогнали. Сейчас Китай, Байден принимает, вынужден кланяться перед Си Цзиньпином. Китай – вторая и почти первая экономика мира.

Вадим Боровик, политолог:

Очень страшно, когда лидер государства не связывает свою судьбу с судьбой страны. Лукашенко некуда было лететь. Он не набивал закрома где-то на Западе с целью той, чтобы потом его семья либо он сам, как говорится, провел часть жизни спокойно, растрачивая наворованное в стране. Для него жизнь – страна. Понимаете разницу?

Вот были выборы, я даже как доверенное лицо встречался. Поймите, что для нас самое выгодное, даже как для граждан вариант, что человек наиболее мотивирован на развитие нашей страны. И я почему горжусь... Я на всех выборах поддерживал Александра Григорьевича, но вот был рядом и поддерживал, потому что он в самый страшный момент, когда можно было сесть в вертолет и попроситься куда-нибудь на Ближний Восток или в Россию и так далее отдыхать, спасать жизни, он с сыном младшим. Вот смеялись подонки. А он показал, что это был символ. То, что у него в руках был соответствующий автомат. Это был символ чего? То, что мы не позволим растащить страну. Я здесь. И пацаны, которые тогда стояли, перегородили проспект Победителей от резиденции. Они говорили: мы до конца, мы с вами. Потому что он к ним подошел! Он показал ребятам. Также надо было подойти Януковичу к Беркуту: ребята, если надо, здесь, на этой баррикаде я буду стоять. И мы бы с вами вышли туда, потому что мы видели: вот есть Первый!

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