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Когда в декрет может идти папа и может ли он полностью заменить маму? Мнение врача

22 ноября 2023 17:53
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Декрет – не декрет – мне кажется, чаще всего это денежный вопрос. Кто больше приносит денег, тот и остается. Отец уходит в декрет – демократическое законодательство в Беларуси это позволяет. С точки зрения врачебной насколько женщине важно реализовать себя как мать?

Когда в декрет может идти папа и может ли он полностью заменить маму? Мнение врача-1

Евгений Федорович, врач-травматолог-ортопед Слуцкой центральной районной больницы:
Это очень важно, особенно в первые полгода после рождения. Ребеночек первые один-два месяца привыкает к запаху матери. Если она вскармливает ребенка, это, конечно, вообще необходимо в ближайшие месяцы. Если не вскармливает, то все равно в ближайшие месяцы прикладывать ребенка к груди. Я считаю, в первые полгода в декретный отпуск должна идти все-таки мать. Это и восстановление менструального цикла, гормональных всплесков, нестабильность психоэмоционального состояния женщины после рождения.

Отец в дальнейшем – семья должна исходить из изменения экономического состава семьи. То есть если мать зарабатывает больше отца, не изменится уровень жизни после выхода в декрет, тогда идет мать. Если она зарабатывает меньше отца, тогда мать в декрете.

Когда в декрет может идти папа и может ли он полностью заменить маму? Мнение врача-4

Евгений Пустовой:
Главное, чтобы в первые месяцы жизни ребенок слышал сердцебиение материнское, которое слышал, находясь внутри.

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# Брак и семья # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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