Когда в декрет может идти папа и может ли он полностью заменить маму? Мнение врача

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Декрет – не декрет – мне кажется, чаще всего это денежный вопрос. Кто больше приносит денег, тот и остается. Отец уходит в декрет – демократическое законодательство в Беларуси это позволяет. С точки зрения врачебной насколько женщине важно реализовать себя как мать?
Евгений Федорович, врач-травматолог-ортопед Слуцкой центральной районной больницы:
Это очень важно, особенно в первые полгода после рождения. Ребеночек первые один-два месяца привыкает к запаху матери. Если она вскармливает ребенка, это, конечно, вообще необходимо в ближайшие месяцы. Если не вскармливает, то все равно в ближайшие месяцы прикладывать ребенка к груди. Я считаю, в первые полгода в декретный отпуск должна идти все-таки мать. Это и восстановление менструального цикла, гормональных всплесков, нестабильность психоэмоционального состояния женщины после рождения.
Отец в дальнейшем – семья должна исходить из изменения экономического состава семьи. То есть если мать зарабатывает больше отца, не изменится уровень жизни после выхода в декрет, тогда идет мать. Если она зарабатывает меньше отца, тогда мать в декрете.