Когда в декрет может идти папа и может ли он полностью заменить маму? Мнение врача

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Декрет – не декрет – мне кажется, чаще всего это денежный вопрос. Кто больше приносит денег, тот и остается. Отец уходит в декрет – демократическое законодательство в Беларуси это позволяет. С точки зрения врачебной насколько женщине важно реализовать себя как мать?