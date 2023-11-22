Директора посадили на 8 лет! Воровал у работников премии: реакция сотрудников

Новости Беларуси. 8 лет лишения свободы и штраф в размере порядка 15 тысяч рублей. Мстиславский суд вынес приговор руководителю одного из местных хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывший директор сельхозпредприятия, используя подложные документы, похитил из бюджета организации свыше 140 тысяч рублей. В кармане председателя оседали деньги не только за уже выполненные ремонтные работы по договору подряда, но и премии людей к профессиональному празднику. Подробности в материале Юлии Мычки.

На скамье подсудимых – руководитель местного хозяйства. По его просьбе в зале суда плотно закрыты жалюзи, видео- и аудиосъемка запрещена. Бывшему директору предприятия АПК инкриминированы злоупотребление служебными полномочиями и хищение в особо крупном размере. Приговора и подробностей громкого дела, расследование которого затянулось на 8 месяцев, ждет весь район. Впрочем, эта цифра здесь уже роковая. Столько же месяцев серых схем с фиктивными платежными ведомостями – и в финале 8 лет лишения свободы.

Дмитрий Шипица, государственный обвинитель:

Обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет со штрафом в размере 400 базовых величин, что составляет 14 тысяч 800 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.

Больше года назад новому и, как тогда казалось, энергичному руководителю доверили одно их самых сложных хозяйств района. Но хрупкий бюджет предприятия, которое едва сводило концы с концами, не смутил. Меньше чем за год новый босс на основе фиктивных ведомостей выплатил работникам более 140 тысяч рублей. Только люди этих денег не видели. Руководитель, например, ремонтировал крыши задним числом и уже под выполненные работы просил оформить новые договоры подряда. Платежные ведомости были составлены на конкретных людей, которые в хозяйстве не работали, но жили по соседству. Фамилии выбирал случайно, жители деревни даже не подозревали, что их данные фигурируют в темной схеме, впрочем, о масштабах происходящего не подозревал никто.