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Валерий Бельский: есть снижение накала надуманных претензий к нашей стране

25 сентября 2023 18:43
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Беларусь – полноправный субъект международного права и с нашим мнением нужно считаться. Об этом заявил национальный координатор по достижению целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский после саммита целей устойчивого развития в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бельский: есть снижение накала надуманных претензий к нашей стране-1

По словам сенатора, говорили на международной площадке о мире и санкциях. Красной нитью посыла белорусской делегации стал призыв о необходимости глобального диалога, который не раз озвучивал Александр Лукашенко. Беларусь неоднократно выступала с дружественными инициативами и призывает к этому всех членов ООН. Многие представители стран, принимавшие участие в форуме, мирную повестку проигнорировали. Однако это не помешало провести ряд двусторонних встреч, касающихся социально-экономического развития. Порядка 20 спикеров саммита выступили за необходимость ухода от политического давления, которому подверглась, в том числе, наша страна.

Валерий Бельский: есть снижение накала надуманных претензий к нашей стране-4

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы затронули вопросы и популяризации белорусского опыта. Мы многих приглашали посетить Беларусь. Конечно, интерес к Беларуси есть. Мы звучим. Есть попытки представить нас в негативном свете, но наше представительство, которое отслеживает динамику всех заявлений, которые так или иначе касаются Беларуси, на сегодня констатируют снижение накала надуманных претензий к нашей стране. Поэтому будем надеяться, что это будет устойчивый тренд.

Валерий Бельский: есть снижение накала надуманных претензий к нашей стране-7

Также в рамках Генассамблеи прошла встреча с представителем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Рауфом Мазу. Он был проинформирован о случаях насилия в отношении иностранных мигрантов на литовской и польской границах. Результатом переговоров стала договоренность о мониторинге ситуации и расследовании противоправных действий со стороны соседних стран.

# Международная политика # общество # Валерий Бельский

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