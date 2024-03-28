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Жертвы домашних агрессоров. Как много их в Беларуси?

28 марта 2024 18:46
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Комплекс Золушки. Многие девочки в детстве мечтали о принце на белом коне. Он умчит в тридесятое королевство, где она будет спать на шелковой перине, есть марципаны на завтрак. Но годы идут, девочки вырастают, принц не появляется, а вместо богемной жизни – ежедневная рутина. О том, почему современные женщины иногда ставят крест на своей личной жизни в угоду других, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Жертвы домашних агрессоров. Как много их в Беларуси?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
По данным МВД, ежегодно за помощью в правоохранительные органы обращаются более 10 тысяч человек, пострадавших от домашнего насилия. Временный приют в нашей стране оказывается в 136 кризисных комнатах для жертв домашних агрессоров. На профессиональном учете по домашнему насилию состоит около 14 тысяч белорусов.

«Полностью забывает о себе». Как распознать комплекс Золушки – подробнее здесь.

# Насилие # общество # Наталья Надольская

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