Жертвы домашних агрессоров. Как много их в Беларуси?

Комплекс Золушки. Многие девочки в детстве мечтали о принце на белом коне. Он умчит в тридесятое королевство, где она будет спать на шелковой перине, есть марципаны на завтрак. Но годы идут, девочки вырастают, принц не появляется, а вместо богемной жизни – ежедневная рутина. О том, почему современные женщины иногда ставят крест на своей личной жизни в угоду других, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
По данным МВД, ежегодно за помощью в правоохранительные органы обращаются более 10 тысяч человек, пострадавших от домашнего насилия. Временный приют в нашей стране оказывается в 136 кризисных комнатах для жертв домашних агрессоров. На профессиональном учете по домашнему насилию состоит около 14 тысяч белорусов.
«Полностью забывает о себе». Как распознать комплекс Золушки – подробнее здесь.