Прямой эфир

Петришенко: фестиваль в Гродно демонстрирует душу народов, которые проживают в нашей белорусской семье

03 июня 2022 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:
Говорили сегодня на мероприятиях в том числе про туристический потенциал Гродно и всей Беларуси. Мы можем в полном масштабе оценить, насколько это привлекательный город, насколько много в нем исторических, культурных ценностей и памятников, через которые можно понять душу нашего белорусского народа и наших людей. Об этом сегодня говорил Игорь Петришенко.

Петришенко: фестиваль в Гродно демонстрирует душу народов, которые проживают в нашей белорусской семье-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это органично вплетается в тематику нашего Республиканского фестиваля национальных культур, который в торжественной, искренней, домашней атмосфере принимает Гродно. Я думаю, все журналисты и все туристы, которые приехали сюда на эти три дня, действительно окунутся в незабываемую атмосферу дружбы, искренности и праздника, который демонстрирует национальные костюмы, национальную душу тех людей, народов, которые проживают в дружной нашей белорусской семье.

Читайте также:

Наталья Кочанова: Беларусь вобрала в себя лучшие традиции всех национальностей и народностей

«Вырос я на «Песнярах». Вот что рассказал участник фестиваля культур в Гродно, который приехал из России

«Праздник, которого мы все ждали». Корреспондент СТВ на фестивале в Гродно поделилась своими впечатлениями

# Фестиваль # общество # Игорь Петришенко # Полина Королева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Президент ответил на предложение журналиста
03 июня 2022 19:24

«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Президент ответил на предложение журналиста

«Праздник, которого мы все ждали». Корреспондент СТВ на фестивале в Гродно поделилась своими впечатлениями
03 июня 2022 19:18

«Праздник, которого мы все ждали». Корреспондент СТВ на фестивале в Гродно поделилась своими впечатлениями

Будут сиять именами белорусских детей. Детскую Аллею Звёзд открыли в Витебске
03 июня 2022 19:09

Будут сиять именами белорусских детей. Детскую Аллею Звёзд открыли в Витебске