Петришенко: фестиваль в Гродно демонстрирует душу народов, которые проживают в нашей белорусской семье

Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полина Королева, корреспондент:
Говорили сегодня на мероприятиях в том числе про туристический потенциал Гродно и всей Беларуси. Мы можем в полном масштабе оценить, насколько это привлекательный город, насколько много в нем исторических, культурных ценностей и памятников, через которые можно понять душу нашего белорусского народа и наших людей. Об этом сегодня говорил Игорь Петришенко.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это органично вплетается в тематику нашего Республиканского фестиваля национальных культур, который в торжественной, искренней, домашней атмосфере принимает Гродно. Я думаю, все журналисты и все туристы, которые приехали сюда на эти три дня, действительно окунутся в незабываемую атмосферу дружбы, искренности и праздника, который демонстрирует национальные костюмы, национальную душу тех людей, народов, которые проживают в дружной нашей белорусской семье.
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