Петришенко: фестиваль в Гродно демонстрирует душу народов, которые проживают в нашей белорусской семье

Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:

Говорили сегодня на мероприятиях в том числе про туристический потенциал Гродно и всей Беларуси. Мы можем в полном масштабе оценить, насколько это привлекательный город, насколько много в нем исторических, культурных ценностей и памятников, через которые можно понять душу нашего белорусского народа и наших людей. Об этом сегодня говорил Игорь Петришенко.