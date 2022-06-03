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«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Президент ответил на предложение журналиста

03 июня 2022 19:24
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Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Для белорусов чужих детей нет.

«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Президент ответил на предложение журналиста-1

Андрей Сыч, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Мы видим, что сегодня санкционный бумеранг смел с американских полок детское питание. Как вы считаете, можем ли мы выступить с инициативой по оказанию гуманитарной помощи детского питания американским детям, несмотря на наши напряженные политические отношения? Дети определенно здесь ни при чем. И даже если вдруг американская сторона как-то отреагирует резко на это...

«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Президент ответил на предложение журналиста-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поддерживаю твое предложение. Оно от народа. Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Точка.

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# Беларусь-США # общество # Алена Сырова # Андрей Сыч # Александр Лукашенко # Фотофакт

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