«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания». Президент ответил на предложение журналиста

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка. Алена Сырова, политический обозреватель:

Для белорусов чужих детей нет.

Андрей Сыч, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Мы видим, что сегодня санкционный бумеранг смел с американских полок детское питание. Как вы считаете, можем ли мы выступить с инициативой по оказанию гуманитарной помощи детского питания американским детям, несмотря на наши напряженные политические отношения? Дети определенно здесь ни при чем. И даже если вдруг американская сторона как-то отреагирует резко на это...