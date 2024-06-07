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Фестиваль национальных культур приглашает в Гродно

07 июня 2024 06:51
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Яркое событие, которое отражает открытую и миролюбивую политику современной Беларуси – фестиваль национальных культур открывается 7 июня в Гродно. Он собирает гостей 35 национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль национальных культур приглашает в Гродно-1

Мероприятия форума символизируют историческую преемственность традиций народов мира в нашей стране. Они начинаются традиционным красочным шествием участников в национальных нарядах. С музыкой и танцами они пройдут по центру города, затем состоится торжественное открытие интернационального праздника. Его главная сцена будет работать почти круглосуточно. Лучшие песни, танцы, музыкальные номера – в год 80-летия освобождения Беларуси основной темой всей программы станет борьба советского народа в годы Великой Отечественной. На языке искусства будут говорить и о семейных ценностях. Как в буквальном смысле, так и в широком понимании – о семье народов, дружно и мирно живущих в Беларуси.

# Фестиваль # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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