Фестиваль национальных культур приглашает в Гродно

Мероприятия форума символизируют историческую преемственность традиций народов мира в нашей стране. Они начинаются традиционным красочным шествием участников в национальных нарядах. С музыкой и танцами они пройдут по центру города, затем состоится торжественное открытие интернационального праздника. Его главная сцена будет работать почти круглосуточно. Лучшие песни, танцы, музыкальные номера – в год 80-летия освобождения Беларуси основной темой всей программы станет борьба советского народа в годы Великой Отечественной. На языке искусства будут говорить и о семейных ценностях. Как в буквальном смысле, так и в широком понимании – о семье народов, дружно и мирно живущих в Беларуси.