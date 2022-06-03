Наталья Кочанова: Беларусь вобрала в себя лучшие традиции всех национальностей и народностей

Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полина Королева, корреспондент:
Во время одного из круглых столов Наталья Кочанова говорила, что Беларусь является тем самым примером дружелюбия и согласия, несмотря на различные конфессии, национальности. Искренне признаются представители различных диаспор, что Беларусь – их второй дом.
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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Беларусь сегодня вобрала в себя все лучшие традиции всех национальностей и народностей. 156 национальностей живут в нашей стране в мире, согласии и дружбе, нет никакого у нас разделения по национальному принципу, по вероисповеданию. И сегодня здесь мы говорили об этом. Говорили о том, что больше и громче нужно заявлять тем людям, которые живут в нашей стране, имея другую национальную принадлежность, правду о нашей стране, доносить ее до своих соотечественников, которые живут где-то за границей.
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