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Наталья Кочанова: Беларусь вобрала в себя лучшие традиции всех национальностей и народностей

03 июня 2022 18:38
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Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:
Во время одного из круглых столов Наталья Кочанова говорила, что Беларусь является тем самым примером дружелюбия и согласия, несмотря на различные конфессии, национальности. Искренне признаются представители различных диаспор, что Беларусь – их второй дом.

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Наталья Кочанова: Беларусь вобрала в себя лучшие традиции всех национальностей и народностей-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Беларусь сегодня вобрала в себя все лучшие традиции всех национальностей и народностей. 156 национальностей живут в нашей стране в мире, согласии и дружбе, нет никакого у нас разделения по национальному принципу, по вероисповеданию. И сегодня здесь мы говорили об этом. Говорили о том, что больше и громче нужно заявлять тем людям, которые живут в нашей стране, имея другую национальную принадлежность, правду о нашей стране, доносить ее до своих соотечественников, которые живут где-то за границей.

Подробности смотрите в видеоматериле.

# Фестиваль # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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