Наталья Кочанова: Беларусь вобрала в себя лучшие традиции всех национальностей и народностей

Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:

Во время одного из круглых столов Наталья Кочанова говорила, что Беларусь является тем самым примером дружелюбия и согласия, несмотря на различные конфессии, национальности. Искренне признаются представители различных диаспор, что Беларусь – их второй дом.