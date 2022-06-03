«Вырос я на «Песнярах». Вот что рассказал участник фестиваля культур в Гродно, который приехал из России

Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивляют гостей, какая атмосфера в эти минуты царит в Гродно и какая программа ждет всех, кто приехал разделить праздник? Расскажет Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Праздник начинает набирать обороты, мы нашли укромное местечко в Новом замке. Сегодня здесь пройдет еще не одна встреча высокопоставленных гостей фестиваля. Ну а мы продолжаем отсчитывать часы до начала гала-концерта. Известно, что пройдет он в формате смешения культур. Так, на сцене в рамках одного номера будут выступать разные национальности. Впрочем, организаторы шагнули дальше и решили сменить род деятельности закостенелых профессионалов. Так, например, дирижер продемонстрирует навыки танца.

Сегодня в Гродно и те, кто прославляет нашу культуру за границей. Белорусы зарубежья также примут участие в гала-концерте. Например, коллектив из Санкт-Петербурга исполнит композиции «Песняров».

Виктор Коваленко, участник фестиваля национальных культур (Россия):

Я по национальности белорус. Я из Речицы, Гомельская область. Корни во мне белорусские. Вырос я на «Песнярах», я не увлекался никакой западной культурой, только «Песняры». Имел знакомство с Валеркой Яшкиным, немножко с Володей Мулявиным, поэтому белорусская культура – это моя плоть, моя кровь, никуда не деться. Увлек ребят этим делом. У нас замечательная есть программа, она называется «Песни «Песняров». Мы ее даем каждый год в Санкт-Петербурге и других городах. Посвящена дням рождения и смерти (в январе) Володи Мулявина. Мы ему посвящаем эту программу.