«Праздник, которого мы все ждали». Корреспондент СТВ на фестивале в Гродно поделилась своими впечатлениями

Полина Королева, корреспондент:

Мы попали на самый старт торжественного шествия. Уже сейчас колонна за моей спиной идет в сторону Советской улицы. Как и было заявлено организаторами, девушки в начале каждой из колонн несут цветы, которые имеют важное значение в их культуре. Колонна двинется по всей Советской улице и придет к сцене. Участники поднимутся на помост. А уже после можно будет считать, что фестиваль официально открыт. На сцене будут большие экраны, благодаря которым со всех уголков площади и даже близлежащих улиц можно будет увидеть, кто живет и творит в Беларуси.

Обратите внимание, насколько колоритные, разноцветные наряды. От них лично у меня уже пестрит в глазах. Пестрит в глазах и от количества посетителей сегодняшнего фестиваля. Людей собралось очень много. И это настоящий масштабный праздник, которого мы все ждали сегодня с самого утра. Посмотрите, какие культуры, насколько все красочно, интересно и весело. Это отличная возможность познакомиться с теми людьми, кто живет близко к нам.

Подробности смотрите в видеоматериле.

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