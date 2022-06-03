Будут сиять именами белорусских детей. Детскую Аллею Звёзд открыли в Витебске

Новости Беларуси. Детская Аллея Звезд появилась в Витебске. 3 июня ее торжественно открыли в городском парке «Радужный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь заложены первые именные таблички с победителями конкурса «Звезда Маленького счастья». Это проект ведущей частной компании-производителя детского питания в Беларуси «Белфуд Продакшн». Тему продолжит Виктор Пралич.

Компания «Белфуд Продакшн» на рынке детского питания с 2015 года. А более двух лет назад покорять маленькие сердца стали еще и социальными проектами. Один из них – детский парк «Радужный» в Витебске. Это целый остров развлекательных площадок. Сегодня здесь появилась еще и Аллея Звезд. Даже лучше, чем в Голливуде. Ведь на ней будут сиять звезды с именами белорусских деток.

Здесь засияла звезда двухлетнего Бориса Юрчика. Он стал победителем 16-го этапа конкурса «Звезда Маленького счастья». Теперь именная табличка могилевчанина получила прописку в Витебске.

– Всю продукцию очень обожает. Ты любишь «Маленькое счастье»?

– Да.

В 2022 году на Аллее Звезд планируют открыть более 30 именных «звездочек». Чтобы попасть сюда, нужно отправить фото счастливого малыша с детским питанием «Маленькое счастье». И звезда победителя заискрится на Аллее.

Евгений Гасанов, генеральный директор «Белфуд Продакшн»:

Мы стараемся относиться к каждому потребителю с душой. И хотели, чтобы наши потребители – это дети маленькие – получали удовольствие не только от нашего продукта, но и участвуя в этом конкурсе. Уникальный проект «Звезда Маленького счастья» был открыт для того, чтобы каждый ребенок в Республике Беларусь мог принять в нем участие и оказаться со своим именем и фамилией на этой аллее.