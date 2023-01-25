«Первое дело – это учёба». Как преподаватели относятся к работающим студентам?

25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В наши студенческие годы уже со второго курса, а то и с первого студенты имели подработку – по специальности работали либо где-то. Сейчас распространена такая практика, чтобы студенты уже работали?

Виолетта Дмитренко, преподаватель БГУ:

Я сама работала. Я буквально пошла на первом курсе устраиваться на работу, но мне сказали: «Ты еще маленькая для этой работы». Я уже хотела преподавать, практиковаться. На втором курсе я уже выбила себе место. Очень хотелось работать на самом деле, эти знания практиковать. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как преподаватель относится к работающим студентам? Потому что в моем университете не очень хорошо, первое дело – это учеба. У вас как? Виолетта Дмитренко:

Я отношусь понимающе. Главное, чтобы они без шпаргалок приходили на экзамены. Я их понимаю, потому что сама была в той же ситуации, когда мне приходилось учиться и работать. Ольга Шерснева:

Анжелика, а вы работали в студенческие годы?