«Первое дело – это учёба». Как преподаватели относятся к работающим студентам?
25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В наши студенческие годы уже со второго курса, а то и с первого студенты имели подработку – по специальности работали либо где-то. Сейчас распространена такая практика, чтобы студенты уже работали?
Виолетта Дмитренко, преподаватель БГУ:
Я сама работала. Я буквально пошла на первом курсе устраиваться на работу, но мне сказали: «Ты еще маленькая для этой работы». Я уже хотела преподавать, практиковаться. На втором курсе я уже выбила себе место. Очень хотелось работать на самом деле, эти знания практиковать.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как преподаватель относится к работающим студентам? Потому что в моем университете не очень хорошо, первое дело – это учеба. У вас как?
Виолетта Дмитренко:
Я отношусь понимающе. Главное, чтобы они без шпаргалок приходили на экзамены. Я их понимаю, потому что сама была в той же ситуации, когда мне приходилось учиться и работать.
Ольга Шерснева:
Анжелика, а вы работали в студенческие годы?
Анжелика Михеенко, вспоминает свое студенческое время:
У меня обучение было связано именно с профессиональной деятельностью, потому что выбрала когда-то в своей жизни продовольственные товары, нравилась мне эта торговля. Я училась на товароведа продовольственных товаров и, соответственно, работала в торговле. Мне это очень на самом деле помогало. Потому что когда есть с чем попрактиковаться, сравнить что-то там, даже узнать какие-то нюансы, которые есть в товароведении, связанные с продуктами, то есть сроки хранения, ротация – было очень интересно, и это реально помогало на самом деле. Где-то, конечно, отвлекалась от учебы, но все равно это помогало однозначно в таком обучении.
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