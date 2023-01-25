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Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях?

25 января 2023 19:31
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Новости Беларуси. Результаты централизованных экзаменов, ЦТ, плюс характеристика. С таким багажом в 2023 году будут встречать выпускников школ в белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране вступительная кампания пройдет несколько по другим правилам, чем ранее.

Белорусские школьники сдадут репетиционный экзамен по новой системе уже 28 января.

Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях? -1

У абитуриентов по-прежнему сохранилась возможность оказаться студентом вуза без прохождения испытаний. В числе таких выпускники детского технопарка, лицеев, победители и призеры олимпиад, а также молодежь со средним специальным педагогическим образованием, одаренные юные белорусы. Вне конкурса зачисляют в военные и милицейские вузы воспитанников патриотических клубов, детей правоохранителей, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей. В обсуждении пока вопрос, как ЦТ будут сдавать те, кто обучается дома, в исправительных колониях и не прошел централизованный экзамен.

РИКЗ: «Тест сложнее точно не стал. Он еще более жестко ориентирован на программу средней школы». Подробнее.

Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях? -4

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
По тем, кто обучался на дому, если выпускник не сдает по своему желанию централизованный экзамен и в аттестат получает годовую оценку, то он не сдает и ЦТ. Таким образом, поступить сможет только в следующем году. Для тех, кто находится в колониях и по своему выбору не сдает централизованный экзамен, также не предусмотрена возможность сдачи ЦТ.

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Оксана Семашко # Сергей Касперович # Фотофакт

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