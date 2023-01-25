Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях?

Новости Беларуси. Результаты централизованных экзаменов, ЦТ, плюс характеристика. С таким багажом в 2023 году будут встречать выпускников школ в белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране вступительная кампания пройдет несколько по другим правилам, чем ранее. Белорусские школьники сдадут репетиционный экзамен по новой системе уже 28 января.

У абитуриентов по-прежнему сохранилась возможность оказаться студентом вуза без прохождения испытаний. В числе таких выпускники детского технопарка, лицеев, победители и призеры олимпиад, а также молодежь со средним специальным педагогическим образованием, одаренные юные белорусы. Вне конкурса зачисляют в военные и милицейские вузы воспитанников патриотических клубов, детей правоохранителей, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей. В обсуждении пока вопрос, как ЦТ будут сдавать те, кто обучается дома, в исправительных колониях и не прошел централизованный экзамен. РИКЗ: «Тест сложнее точно не стал. Он еще более жестко ориентирован на программу средней школы». Подробнее.