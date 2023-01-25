«Каждый вечер район оглашается дикими воплями». Какие ритуалы проводят студенты, чтобы успешно сдать экзамен?

25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Призывать халяву перед зачетами и экзаменами – вот самая распространенная студенческая традиция в Беларуси. Тем не менее в каждой стране мира есть свои обычаи. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У студентов Кембриджа есть своя маленькая хитрость. Перед экзаменом они выходят на мост, который находится возле университета, и громко вздыхают. Это означает, что они вроде как должны получить очень хорошую оценку. Но это все сбывается, только если они днями сидели за учебниками. Наталья Надольская:

Уже 40 лет в Массачусетском технологическом институте существует довольно странная традиция. Каждую весну, когда заканчивается учебная пора, студенты института отмечают это долгожданное событие сбрасыванием старого фортепиано с шестого этажа.

Ольга Шерснева:

Помните то чувство, когда уже от учебы просто голова кругом? Особенно во время сессии хочется уже кричать от того, что ты не справляешься. Это взяли на вооружение студенты из Швеции. Наталья Надольская:

В Шведском университете сельскохозяйственных наук каждый вечер район оглашается дикими воплями – это норма. Студенты так снимают стресс. Они открывают окно в 22 часа и кричат, пока не надоест. Ритуал появился где-то в 70-х годах. Ольга Шерснева:

Берите на заметку, может в наших широтах что-то подействует. А какие еще есть ритуалы, чтобы хорошо учиться?

Полина Климович, студентка юридического факультета БГУ:

В основном, методы – это повторить все, выучить конкретно. Некоторые ребята кладут под подушку учебники, материалы. Ольга Шерснева:

Это же скучно. Как же списывать, готовить шпаргалки? Полина Климович:

Нет.