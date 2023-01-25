Насколько романтична жизнь в общежитии? Рассказала студентка БГУ

25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, студент не будет настоящим студентом, если он не жил в общежитии. Там есть какая-то своя романтика, своеобразный флер и обязательно строгий комендант, который пытается регулировать этот процесс. Все ли жили в общежитии?

Виолетта Дмитренко, преподаватель БГУ:

Нет. Ольга Шерснева:

Вы знаете, потеряли очень много. Виолетта Дмитренко:

Соглашусь.