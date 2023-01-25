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Насколько романтична жизнь в общежитии? Рассказала студентка БГУ

25 января 2023 19:25
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25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, студент не будет настоящим студентом, если он не жил в общежитии. Там есть какая-то своя романтика, своеобразный флер и обязательно строгий комендант, который пытается регулировать этот процесс. Все ли жили в общежитии?

Насколько романтична жизнь в общежитии? Рассказала студентка БГУ-1

Виолетта Дмитренко, преподаватель БГУ:
Нет.

Ольга Шерснева:
Вы знаете, потеряли очень много.

Виолетта Дмитренко:
Соглашусь.

Насколько романтична жизнь в общежитии? Рассказала студентка БГУ-4

Полина Климович, студентка юридического факультета БГУ:
Нет, на самом деле я не соглашусь.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, ваши коллеги-студенты, которые живут в общежитии, что рассказывают? Насколько романтична жизнь сегодня в общежитиях?

Полина Климович:
На самом деле, это все очень романтизировано – тема общежития. Кому-то действительно это нужно, потому что некоторые ребята из дальних городов. Я, в принципе, живу близко, поэтому не езжу. Но слышу истории о том, что у кого-то клопы, у кого-то то. Не очень приятные истории бывают. Все разные люди, не все уживаются вместе. Поэтому мне комфортнее все-таки было бы жить отдельно. Кому-то действительно нравится атмосфера. Действительно весело, когда ты не один что-то делаешь, готовишь, учишь – это всегда сближает как-то. Есть свои минусы и плюсы во всем.

Насколько романтична жизнь в общежитии? Рассказала студентка БГУ-7

Наталья Надольская:
Правду ли говорят, что студенты, которые живут в общежитии, менее сосредоточены на учебе и более на этой развлекательной стороне студенческой жизни? А у тех, кто при родителях, есть и условия, и возможность учиться?

Виолетта Дмитренко:
Я как-то не замечала такую разницу. Мне кажется, почему я, возможно, сожалею, что не жила в общежитии в свое время – очень учит тебя находить контакт с людьми. Правильно оторваться от родительского гнезда вовремя и понять, насколько ты самостоятельный сейчас – именно для этого общежитие было бы полезно. Разницы я не нахожу, потому что это зависит от личности отдельного студента.

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# Студенты # общество # Ольга Шерснёва # Виолетта Дмитренко # Полина Климович # Наталья Надольская # Фотофакт

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