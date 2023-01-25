РИКЗ: «Тест сложнее точно не стал. Он ещё более жёстко ориентирован на программу средней школы»

Новости Беларуси. Результаты централизованных экзаменов, ЦТ, плюс характеристика. С таким багажом в 2023 году будут встречать выпускников школ в белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране вступительная кампания пройдет несколько по другим правилам, чем ранее. Белорусские школьники сдадут репетиционный экзамен по новой системе уже 28 января.

На экзамен выпускникам не придется добираться самим или просить о помощи родителей. Их будут подвозить централизованно. Специальным транспортом и в сопровождении учителей.

Оксана Семашко, корреспондент:

Выпускники столичных школ и гимназий будут сдавать пробный централизованный экзамен на базе вузов. Таких пунктов в Минске будет организовано 12. Это позволит ребятам привыкнуть к атмосфере университета, в котором они будут получать азы будущей профессии, и избежать стресса во время реального испытания.

Вступительная кампания на контроле Президента. Как отмечал глава государства, проверка знаний выпускников не лотерея. Здесь не стоит надеяться на удачу. У всех должны быть равные возможности. Лукашенко: вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей. Подробнее.

Выпускная кампания с 2023 года созвучна со вступительной. Следом за централизованным экзаменом – тестирование. Эта форма для абитуриентов не нова. Однако задания на этот раз будут сформированы таким образом, что наугадывать на учебу в университете во время ЦТ теперь не получится. Как и списать – в таком случае с поступлением придется попрощаться до следующего года. Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях? Ответили в Министерстве образования.