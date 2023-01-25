Белорусские школьники сдадут репетиционный экзамен по новой системе 28 января

Новости Беларуси. Результаты централизованных экзаменов, ЦТ, плюс характеристика. С таким багажом в 2023 году будут встречать выпускников школ в белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране вступительная кампания пройдет несколько по другим правилам, чем ранее. На этот раз меньше стресса и экзаменов. Как сегодня готовятся все 50 тысяч старшеклассников? До одного из главных выпускных испытаний у них остается уже меньше полугода, главный критерий которого – обеспечить равные и прозрачные условия. Важно отметить, оценка за репетицию централизованного экзамена ни на что не повлияет. Мнения самих учеников, их учителей и экспертное мнение в репортаже Оксаны Семашко.

Ученики 24-й столичной гимназии признаются: испытывают легкое волнение. Уже в эту субботу они в числе тех, кто первыми в стране будут сдавать централизованный экзамен. Сначала пробный, а уже в мае – самый настоящий.

Полина Кравец, ученица гимназии № 24 Минска:

Я мечтаю поступить в медицинский университет наш белорусский на лечебный факультет. Волнуюсь, конечно, потому что высокие баллы, много стресса, но надо со всем справляться, и это все пройдет. Надо надеяться и верить в себя.

Никита Иняхин, ученик гимназии № 24 Минска:

Нас учителя так отлично готовят, что сдача экзамена, я думаю, не такая большая проблема, потому что учителя закладывают в нас большое количество знаний, и мы будем уверены на экзаменах.

С 2023 года школьники и гимназисты по всей стране должны будут сдавать выпускной экзамен в форме тестирования по белорусскому или русскому языку, а также одному профильному предмету, который выберут сами. Такая модель проверки знаний, по мнению педагогов, приведет в университеты самых старательных, талантливых и трудолюбивых молодых людей. Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях? Ответили в Министерстве образования.

Татьяна Пантелеева, учитель русского языка и литературы гимназии № 24 Минска:

Это изменения в лучшую сторону, потому что ребятам действительно после 11 класса придется сдавать два экзамена. И эти экзамены сразу и вступительные. На уроках работа ведется активная, на факультативах и, конечно, колоссальная работа самих детей дома. И в совместном труде, я надеюсь, им удастся сдать хорошо централизованный экзамен.

Татьяна Лукша, директор гимназии № 24 Минска:

Ребята уже определились с выбором профессии, с выбором того профильного предмета, который им необходим будет для поступления в вуз. Они к нему целенаправленно готовятся на дополнительных занятиях. И я думаю, что действительно их выбор осознанный – это самое главное. И в вузы придут уже мотивированные выпускники, а не просто для того, чтобы получить диплом о высшем образовании. РИКЗ: «Тест сложнее точно не стал. Он еще более жестко ориентирован на программу средней школы». Подробнее.

По новым правилам будущие студенты должны прийти в вуз с характеристикой из школы или колледжа. Баллы за нее ставить не будут, а вот какими качествами и талантами обладает претендент на зачисление в вуз, ознакомятся. Гимназистка Эмилия Исаева уже готовит портфолио.

Эмилия Исаева, ученица гимназии № 24 Минска:

Я выбрала историю Беларуси, так как я планирую пробовать свои силы в поступлении на факультет журналистики Белорусского государственного университета.