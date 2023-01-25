«В честь главного героя». Чем руководствуются современные родители, когда дают имя ребёнку?

25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что раньше при рождении ребенка имя давали по церковному календарю в честь святого, на чей день выпало рождение. Сейчас придерживаются такой традиции родители?

Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Иногда да, иногда нет. Не на все дни даже в церковном календаре есть святые. Наталья Надольская:

Как по вашему, чем сейчас руководствуются чаще всего родители, когда дают имя? Я знаю, что в советские времена было как – выходил какой-то фильм на экраны, становился очень популярным, любимым у зрителей, и все называли своих дочерей или сыновей в честь главного героя. Либо это был какой-то спортсмен, который приезжал с Олимпиады с медалью, и в честь его родители все называли. Сейчас что творится – это невозможно описать словами. Называют и в честь автомобилей, электромобилей, и цифровым кодом, я знаю, называют детей.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сейчас просто самое главное – отличиться, и чтобы у твоего ребенка было имя индивидуальное. Чтобы не было пять Оль, как было раньше, пять Ян. Поэтому, мне кажется, это идет за основу. Наталья Надольская:

Мне кажется, здесь самое главное – успеть вовремя затормозить. Я однажды была на детской площадке. Рядом со мной идет папа и говорит: «Дом, Дом, Дом». Я смотрю на него и думаю: «Что он имеет в виду?» Я поворачиваюсь. Его сына зовут Доминик, и он его сокращенно называет Дом. Я не знаю, насколько популярно сегодня имя Татьяна. Может быть, скажем так, уже уходит в прошлое. Даже по именам своих студентов вы можете сказать, как часто встречается имя Татьяна?