«Период самых доступных цен». Во сколько обойдётся отдых в санатории «Ружанский» зимой?

Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Говоря о туризме, здесь перекликаются сразу же несколько видов туризма. Есть понятие «медицинский туризм». Конкретно можно реализовать на базе «Ружанского», нашего предприятия. Туризм в классическом понимании смысла этого слова: «Ружанский» – нам повезло с географией и локацией. Мы находимся в Брестской области – это, наверное, самый такой исторически интересный регион у нас в республике. Область замков, дворцов, всевозможных музеев. Ружанский замок – резиденция Сапег у нас в Ружанах, где находится санаторий.
Мы интересны, привлекательны также в настоящий момент, в период новогодних мероприятий. Все знают, что Беловежская пуща – это родина белорусского Деда Мороза, но мало кто знает, что курорт «Ружа Хутар» – это родина белорусской Снегурочки. Это сегодня делает нас тоже привлекательными. Кому-то интересен персонаж Деда Мороза, а кому-то и Снегурочки. Многие приезжают к нам за этим. В общем-то, мы на самом деле поработали очень плотно над этой тематикой. У нас санаторий трансформируется в этот период в такую новогоднюю сказку, новогоднее чудо. В общем-то, в «Ружанском» сегодня все сделано, заточено под это.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Во сколько обойдется отдых в вашем санатории?
Владимир Карпечкин:
Вообще, наше предприятие – санаторий «Ружанский» – проводит социально гибкую ценовую стратегию. Наше предприятие имеет сезонный характер работы. Сейчас, надо подчеркнуть, у нас период самых доступных цен – это зима и первый квартал года традиционно. Вообще, стоимость наших услуг начинается от 70 рублей. В эту стоимость входят проживание, питание и посещение спа-комплекса – это 12 саун и бань, 5 бассейнов, 4 джакузи, одна из них под открытым небом. Это и культурно-развлекательные мероприятия. То есть это все в комплексе услуга, не просто платишь за проживание.
Юлия Самусенко:
Довольно-таки доступно получается, поэтому было бы желание.
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