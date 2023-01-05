«Период самых доступных цен». Во сколько обойдётся отдых в санатории «Ружанский» зимой?

Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Говоря о туризме, здесь перекликаются сразу же несколько видов туризма. Есть понятие «медицинский туризм». Конкретно можно реализовать на базе «Ружанского», нашего предприятия. Туризм в классическом понимании смысла этого слова: «Ружанский» – нам повезло с географией и локацией. Мы находимся в Брестской области – это, наверное, самый такой исторически интересный регион у нас в республике. Область замков, дворцов, всевозможных музеев. Ружанский замок – резиденция Сапег у нас в Ружанах, где находится санаторий.

Мы интересны, привлекательны также в настоящий момент, в период новогодних мероприятий. Все знают, что Беловежская пуща – это родина белорусского Деда Мороза, но мало кто знает, что курорт «Ружа Хутар» – это родина белорусской Снегурочки. Это сегодня делает нас тоже привлекательными. Кому-то интересен персонаж Деда Мороза, а кому-то и Снегурочки. Многие приезжают к нам за этим. В общем-то, мы на самом деле поработали очень плотно над этой тематикой. У нас санаторий трансформируется в этот период в такую новогоднюю сказку, новогоднее чудо. В общем-то, в «Ружанском» сегодня все сделано, заточено под это.