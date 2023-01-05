Большая детская и всё с отделкой. Посмотрите, какие квартиры получили 11 многодетных семьей в Городке

Новости Беларуси. В небольшом райцентре Витебской области Городке долгожданный праздник для 11 многодетных семей. Новоселы получили ключи. Накануне Рождества это для них настоящее чудо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич.

Детская у нас большая. Поэтому сделаем такую дверь раздвижную. Тут будет ваша большая комната.

Многодетная семья Махутиных первым делом в новой квартире определяет, какую и где поставят мебель в детской. У них пять девчонок. Младшая Ева в саду, а вот к пожеланиям старших – Полины, Ренаты, Миланы и Регины – прислушиваются на месте. Квартиру получили сразу с отделкой. Что называется, заезжай хоть сегодня.

Андрей Махутин, житель Городка:

В данной квартире, в которой проживаем, очень трудно сделать ремонт, поскольку столько детей. Места очень мало. Будет здесь уже свободненько, хорошо. Государство нам очень хорошо помогло. Своими деньгами что-то добавили. Будем творить что-то в этой квартире.

Юлия Махутина, жительница Городка:

Рады, конечно, новая обстановка. Дети рады. Места больше будет.

Больше места – пожалуй, главный критерий для каждой многодетной семьи. А сегодня свой жилищный вопрос решили сразу 11. Дом в прямом смысле зальется звонким детским смехом. Под одной крышей будут проживать более 30 маленьких жителей Городка.

Игорь Кузьмин, житель Городка:

Можно сказать, что начало своего гнезда уже начинаем вить. А заезжать в скорейшем будущем будем, как справимся, как обустройство пойдет.

Новый 40-квартирный дом по улице Комсомольской вырос за короткие 8 месяцев. Кроме многодетных семей, в ближайшее время сюда заедут жить и молодые специалисты города и района: педагоги, медики, аграрии, работники культуры. Этим категориям людей уделяется особое внимание в нашей стране. Для сравнения: если в 2022 году только в Витебской области благоустроенное жилье получили более 500 молодых кадров, то в этом году цифру удвоят.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

В основном это районные центры. Потому что мы считаем, что молодежь, которая приезжает к нам (это учителя, работники сельского хозяйства, наши силовые структуры), должна быть обеспечена комфортабельным жильем, чтобы они оставались в тех населенных пунктах, где получили свое первое рабочее место.