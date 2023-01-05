Каскад рукотворных озёр. Чем интересны белорусские Мальдивы и как их можно посетить?

Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Беларусь действительно очень многогранная. Я смотрю, что в последнее время набирают обороты наши белорусские Мальдивы – тоже такое очень популярное место. Владимир, расскажите об этом. Вы, получается, недалеко находитесь, правильно?
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Мы буквально рядышком находимся. Это каскад таких рукотворных красивых озер с бирюзовой водой, своеобразной природой. В общем-то, это место получило название «белорусские Мальдивы». На одном из таких озер красивейших располагается наш санаторий. У нас организован туда экскурсионный тур, мы возим. Экскурсия состоит – посещение музея, сами эти озера и посещение еще одного санатория с аквакомплексом. Поэтому белорусские Мальдивы – это очень такое место популярное.
Юлия Самусенко:
Фотографии какие получаются восхитительные!
Владимир Карпечкин:
Еще есть белорусские Карловы Вары – это место тоже ассоциируется с «Ружанским» за наличие уникальной минеральной воды «Ружанская». Она на самом деле очень полезна и незаменима при лечении многих заболеваний, в том числе здоровым людям придает заряд бодрости и жизненных сил.
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