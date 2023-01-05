Каскад рукотворных озёр. Чем интересны белорусские Мальдивы и как их можно посетить?

Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Беларусь действительно очень многогранная. Я смотрю, что в последнее время набирают обороты наши белорусские Мальдивы – тоже такое очень популярное место. Владимир, расскажите об этом. Вы, получается, недалеко находитесь, правильно?