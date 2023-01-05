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Экскурсии, которые можно посетить только в рождественский период. Что посмотреть в Беларуси зимой?

05 января 2023 20:00
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Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Какие у нас сегодня тенденции в сфере внутреннего туризма Беларуси? 

Экскурсии, которые можно посетить только в рождественский период. Что посмотреть в Беларуси зимой?-1

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист»:
Сезон у нас сейчас идет самый что ни на есть зимний, новогодний и рождественский. Сейчас у нас период таких калядных недель, когда мы приглашаем погрузиться в атмосферу уже наступившего Нового года. Предрождественские праздники к нам уже тоже спешат. Посетить экскурсии и отдых именно в такой сказочной атмосфере.

Что касается нашего внутреннего туризма, то на самом деле можно сказать, что нам немножко тяжело. У нас есть четыре поры года. Естественно, что лето – это всегда самый активный сезон. Многим кажется, что зимой никто не путешествует – на самом деле, это такая ошибка. Попутешествовать и посмотреть на нашу страну с другой стороны, окунуться в определенные экскурсии, которые можно посетить, например, только именно в новогодний и рождественский периоды, узнать о традициях, обрядах наших родных белорусов, прокатиться по собственной стране и даже увидеть ту же архитектуру, но совершенно с другой стороны. Сейчас у нас есть специальный блок, как мы называем, зимних таких, новогодних и рождественских программ, когда предлагаем и гостям нашей страны, и самим белорусам окунуться и проехаться по этим маршрутам.

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# Туризм # общество # Юлия Самусенко # Елена Паршуто # Фотофакт

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