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Санатории – абсолютная альтернатива. Почему отдых в отечественных здравницах не уступает зарубежным курортам?

05 января 2023 20:10
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Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы ездили в санаторий?

Санатории – абсолютная альтернатива. Почему отдых в отечественных здравницах не уступает зарубежным курортам?-1

Юлия Турукина, travel-блогер:
Да, конечно.

Алеся Лакина:
Если бы вам предложили отдых в санатории или на море, что бы вы выбрали?

Юлия Турукина:
Сложный выбор. На самом деле, я выбрала бы санаторий. На море мы отдыхаем, если едем на семь дней, то это один-два дня на море, остальное время у нас активный отдых – экскурсии, поездки. Если санаторий, то это полноценная программа, когда ты можешь отдохнуть физически. Опять же, многие санатории – шведский стол, как в тех же турецких отелях, то есть абсолютная альтернатива, замена. Так же это развлекательные мероприятия. Во многих хороших санаториях есть аниматор, детская комната, когда ты можешь ребенка оставить и пойти на процедуры, в различные спа-комплексы. Поэтому это два-три в одном.

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# Туризм # общество # Алеся Лакина # Юлия Турукина # Фотофакт

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