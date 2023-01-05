Как развивается отрасль соцзащиты? Ирина Костевич о занятости и вакансиях на рынке труда

Новости Беларуси. В стране отмечают День работников социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления принимают те, кто начисляет пособия и пенсии, содействует трудоустройству безработных, отвечает за безопасность на рабочем месте, контролирует предоставление льгот и выплат. Они же порой незаменимые помощники пожилых и одиноких с ослабленным здоровьем в быту и делах. С профессиональным праздником работников системы соцзащиты поздравил Президент.

Для тех, кто дарит людям теплоту своих сердец, в белорусской столице сегодня организовали масштабный концерт, чтобы хоть на мгновение сотрудники самой милосердной сферы сменили привычную обстановку и насладились ярким представлением. Несколько десятков работников социальной сферы получили награды за профессионализм. В их адрес также теплые слова и овации. Самые неравнодушные люди страны ежедневно своими делами доказывают, что в защите и поддержке нуждается каждый. В нашей стране также помощь работникам социальной сферы – одна из первоочередных.

Нина Гайчук, санитарка дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

Вот у нас сейчас было мероприятие, бабушке 103 года. Она меня называет дочкой родной. Она не может, меня ожидает и встречает.

Анатолий Ражанец, ветеран труда:

В системе социальной защиты работают небезразличные к этому делу люди. И, наверное, добрые душой и сердцем. Потому что оказывать помощь людям, которые нуждаются в твоей поддержке, это надо иметь чувство сострадания, умение найти необходимый подход к человеку.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Отрасли сегодня 104 года. Это сегодня такой серьезный шаг в ее развитии. И она действительно сегодня серьезно развивается. И развивается сегодня такими современными направлениями. Опять же, возвращаясь, мы говорим: рынок труда, банк вакансий – все в комфорт для человека. Сегодня необязательно идти в службу занятости, можно через службу государственного банка вакансий найти ту вакансию с той заработной платой, которую тебе хочется и которая соответствует твоим требованиям.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы видим даже по молодежи, например, в 2022 году 41 молодой специалист из вузов, средних учебных заведений, которые готовят специалистов у нас, это наш минский колледж, пришли в сферу. Мы видим потребность, из года в год мы столько же людей и будем приглашать новых.