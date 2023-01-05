«Шикарный медицинский объект». После капремонта открылась 36-я поликлиника Минска – что изменилось?

Новости Беларуси. Доступно и в соответствии с социальными стандартами. 36-я поликлиника Минска открылась после капитального ремонта и модернизации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она расположена в микрорайоне Шабаны.

И здесь воплощены все медицинские новации. Обновили кабинеты и оснастили современным оборудованием. Предусмотрен изолированный инфекционный блок. Поликлиника останется интегрированной: лечить будут и взрослых, и детей. Педиатрическое отделение расширили и сделали для него отдельный вход.

Андрей Магеро, главный врач 36-й поликлиники:

По оборудованию, если конкретно, то это отоларингологическое оборудование, четыре аппарата отоларингологических. Плюс не у всех в поликлиниках есть такой аппарат, как ортопантомограф, который позволяет делать панорамные снимки в стоматологии. Также новые УЗИ-аппараты высокого и среднего качества.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Наличие современных учреждений здравоохранения позволяет поддерживать нам свое здоровье. И самое главное, продолжительность жизни, мы очень этому рады. Как председатель горсовета я рад еще тому, что это был наказ избирателей, который реализовался, и избиратели получили этот шикарный медицинский объект.