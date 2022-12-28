Переезд в новую студию и хит Солодухи. Ольга Коршун вспомнила яркие моменты программы «Неделя» за 2022-й

Новости Беларуси. В преддверии Нового года принято подводить итоги. У журналистов и телеведущих СТВ они объединились с профессиональным отношением к событиям, происходящим в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспомнить главное, расставить акценты и проанализировать результаты – вот цель нашей праздничной рубрики «Своими глазами». Личными впечатлениями на самые громкие заголовки информационных лент и скромные факты из жизни простых людей готова поделиться ведущая еженедельной информационно-аналитической программы «Неделя» Ольга Коршун.

Ольга Коршун, ведущая программы «Неделя»:

О самом главном достижении «Недели» в уходящем году для нас, конечно, стал переезд в наш новый большой теледом. 300 квадратов! Многие о таком только мечтают, мы же осваиваем каждый заветный квадрат, чтобы кадр просто звенел, как говорится.

Поздравить нас с новосельем решил Александр Солодуха. И в прямом эфире программы прозвучала премьера его песни «За агронома». Это настоящий хит, который буквально ворвался в музыкальное пространство. А Солодуха, кстати, получил награду от Министерства сельского хозяйства и продовольствия, с чем мы его и поздравляем. Песня, как говорится, строить и жить помогает.

Как водится, после новоселья мы начали облагораживать и прилегающую территорию. В этом нам помог министр лесного хозяйства. Мы вместе посадили рябину в скверике недалеко от студии. Дерево выбрали со смыслом. Рябина – символ благополучия и удачи у славян. Вот, надеемся, что это дерево станет залогом хороших новостей и чистых прямых эфиров. Где подешевле купить пиломатериалы и пойдут ли еще грибы? Интервью с министром лесного хозяйства Беларуси. Читать здесь.

Хочется вспомнить еще один случай: к нам в программу обратились зрители, которые волновались за судьбу небольшого обелиска в деревне Елизово. Монумент остро нуждался в заботе и защите. Но местные жители, как и местная власть, с этим не спешили. В итоге телеканал СТВ решил взять под опеку братскую могилу в Елизово. И как только сойдет снег, мы отправимся на субботник.