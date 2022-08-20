Что снится Президенту и как белорусские учёные создают новые продукты. Анонс программы «Неделя» в новом формате

Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Теперь в новом формате. Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.
Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Теперь в новом формате. Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.
Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней смотрите в видеоматериале.
Не пропустите премьеру новой «Недели» на СТВ в воскресенье, 21 августа, в 19:30.