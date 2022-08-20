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Что снится Президенту и как белорусские учёные создают новые продукты. Анонс программы «Неделя» в новом формате

20 августа 2022 12:01
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Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Теперь в новом формате. Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.  

Что снится Президенту и как белорусские учёные создают новые продукты. Анонс программы «Неделя» в новом формате-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней смотрите в видеоматериале.  

Не пропустите премьеру новой «Недели» на СТВ в воскресенье, 21 августа, в 19:30.  

# Продукты питания # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Константин Герцев # Юлия Мычка # Глеб Прокофьев # Алена Сырова # Фотофакт

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