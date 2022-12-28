Торговые сети продлевают скидку в 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения
Новости Беларуси. Торговые сети продлевают 10-процентную скидку на ряд товаров первой необходимости для пенсионеров, многодетных семей и малообеспеченных. Дополнительное соглашение подписали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ вступит в силу с начала будущего года. Скидку на некоторые продовольственные позиции продолжат предоставлять 14 ретейлеров. Снижение цены действует на овощи, мясные, некоторые молочные и ряд бакалейных продуктов. Однако ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Данная программа приобрела большую популярность. Торговыми сетями было выдано более 1,5 миллиона скидочных карточек. И сумма за этот период времени, когда предоставлена была социальная скидка, превысила 21 миллион рублей. Граждане к ней привыкли. И мы обсуждали с торговыми организациями, как нам действовать дальше, и единогласно пришли к мнению, что необходимо эту популярную акцию продлить. Она приобрела своих потребителей и действительно оказывает помощь социальным слоям населения.
Напомним, для получения скидки покупателю необходимо подтвердить в магазине принадлежность к социально уязвимым категориям населения и предъявить соответствующие документы.
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