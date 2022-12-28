Торговые сети продлевают скидку в 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения

Документ вступит в силу с начала будущего года. Скидку на некоторые продовольственные позиции продолжат предоставлять 14 ретейлеров. Снижение цены действует на овощи, мясные, некоторые молочные и ряд бакалейных продуктов. Однако ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Данная программа приобрела большую популярность. Торговыми сетями было выдано более 1,5 миллиона скидочных карточек. И сумма за этот период времени, когда предоставлена была социальная скидка, превысила 21 миллион рублей. Граждане к ней привыкли. И мы обсуждали с торговыми организациями, как нам действовать дальше, и единогласно пришли к мнению, что необходимо эту популярную акцию продлить. Она приобрела своих потребителей и действительно оказывает помощь социальным слоям населения.