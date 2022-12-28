Чего нельзя делать пешеходам и водителям во время гололёда? Напоминаем правила безопасности

Неблагоприятные погодные условия являются причиной дорожно-транспортных происшествий и требуют повышенного внимания от водителей и пешеходов к мерам собственной безопасности и соблюдения правил дорожного движения.

Валерий Тихон, травматолог-ортопед высшей категории:

Водителям и пешеходам в гололед лучше всего, конечно, остаться дома. Потому что бывают такие гололеды в течение зимы, когда очень скользко, и даже спортивный подготовленный человек все равно упадет. Лучше, конечно, взять удобную обувь на толстой подошве с хорошим протектором и с поддержкой берца.

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД:

Перед тем как выйти на проезжую часть, пешеходу необходимо убедиться в безопасности, то есть посмотреть по сторонам, снять капюшон, наушники и отвлечься от телефона. При этом не делать каких-то резких движений и быть предсказуемым. А в ненастную погоду рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом. Водителям следует учитывать, что снег на проезжей части значительно уменьшает сцепление колес дорожным покрытием. В связи с чем водителю необходимо соблюдать скоростной режим. Помните, что очищенная и обработанная противогололедным составом проезжая часть не становится сразу безопасной, требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции.

Виктория Супрун:

Также на скользкой дороге предпочтительнее выбирать пониженную передачу, нежели повышенную. Кроме того, обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности. Особенно опасен снег на мостах, также на остановках общественного транспорта, перекрестках и пешеходных переходах. Валерий Тихон:

При праздновании Нового года, конечно, необходимо свои силы соотносить с количеством выпитого и стараться вести себя аккуратнее, чтобы не падать, не травмироваться, не попадать под колеса. Виктория Супрун:

Не выполнять без надобности такие маневры, как перестроение или обгон, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, а также перекрестков. Хотелось бы отметить, что тормозить при неблагоприятных погодных условиях следует плавно, заранее снижать скорость, потому что резкое торможение и движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги.