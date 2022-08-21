«Новый хит всех полей». Александр Солодуха презентовал свою песню «За агронома». Премьера на СТВ!

Новости Беларуси. Работники аграрного фронта (некоторые, возможно, даже в эти минуты) утрамбовывают наш общенациональный хлебный бункер. И это воистину общее дело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Команда «Недели» решила сделать как раз по этому поводу сюрприз. Такой финальный аккорд. Премьера в квадрате. Всем аграриям посвящается – новый хит всех полей. Ольга Коршун, СТВ:

С вами не на сцене, не в студии встречаемся, а в поле. Повод у нас есть: у вас вышла новая песня, посвященная работникам сельского хозяйства.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Абсолютно верно. Ольга Коршун:

Вы как-то связаны со сферой АПК, кроме вашего творчества? Александр Солодуха:

Я обожаю труд хлеборобов, комбайнеров. Вы знаете, эти люди, которые сеют, растят и убирают, потом пекут хлеб, достойны очень сильного внимания и заслуживают очень большого уважения. Поэтому песня Александра Солодухи под названием «За агронома». Сегодня прозвучит абсолютно новая песня впервые на телевизионном канале СТВ. Когда она пошла во всех соцсетях, реакция министра сельского хозяйства Игоря Брыло: «Александр, поздравляю! Суперпесня». Да-да-да, конечно, мне было очень приятно читать и слышать. Ольга Коршун:

Ваша песня в такт тому, что говорит глава государства, что сельское хозяйство – это наше общее достояние. И каждый из нас, каждый белорус, внес свою лепту.

Александр Солодуха:

Я думаю, что и Александр Солодуха внес свою лепту. Ольга Коршун:

Совершенно верно. Вы сразу поняли, что это ваша песня? Александр Солодуха:

Да, сразу. Ольга Коршун:

Потому что не многих сельское хозяйство вдохновляет на творчество.