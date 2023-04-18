«Передали размерный ряд». Как шьют школьную форму для учеников минской гимназии?

Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Может быть, родителям нужно как-то обсудить еще в мае следующий учебный год и форму?