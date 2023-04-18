«Передали размерный ряд». Как шьют школьную форму для учеников минской гимназии?

Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Может быть, родителям нужно как-то обсудить еще в мае следующий учебный год и форму?
Ирина Левковец, директор гимназии № 61 г. Минска:
На данный момент сейчас мы составили ростовые таблицы. Каждая мама знает примерный размер. Мы говорим примерный, потому что в любом случае к августу ребенок вырастет. Мы передали размерный ряд. По этому размерному ряду они просто уже отшивают сейчас. В августе наши родители приедут на Партизанский, 50 (фирменный магазин пинского трикотажа) и там смогут приобрести. Более того, мы уже с предприятием оговорили некоторые моменты, чтобы они сотрудничали с другими предприятиями «Беллегпрома». Например, допустим, в этот же магазин они могли какие-то рубашки, блузки, юбки, брюки, чтобы родители могли уже сразу на месте сформировать лук для своего ребенка.
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