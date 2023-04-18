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«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости

18 апреля 2023 18:34
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Новости Беларуси. 18 апреля Дворец Независимости по традиции принимал новых гостей. На этот раз его двери распахнулись для коллектива Государственного комитета судебных экспертиз и подчиненных ему организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

Встречали сегодня здесь свыше 100 экскурсантов. Большинство из них посещают Дворец впервые. Представители одной из самых важных профессий в стране отметили скрупулезную и филигранную работу белорусов, которые создали из отечественных материалов не просто гостеприимные залы, а произведения искусства. И вся эта величественная красота открыта для каждого, кто здесь мечтает побывать.

«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

За год с экскурсиями во Дворец Независимости приглашают несколько тысяч человек. Это возможность не только познакомиться с постоянно пополняющейся экспозицией, но и историей, которая вершится в стенах Дворца, а еще сделать сотни фотоснимков на память. 

«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Каждый раз, когда входишь в двери Дворца, чувствуешь определенный трепет. Понимаешь, что это место обладает, наверное, ни с чем не сравнимой энергетикой за счет того, что здесь принимаются самые главные решения в нашей стране. Здесь происходили мировые события, которые тоже имеют значение, не только для нашей страны, но и для всего мира.

«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости-10

Виктория Непокупная, начальник отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Я всегда уверена, что наш белорусский народ умеет делать все, тем более создавать красоту. Это у нас, в принципе, в крови. Исторически оно так и есть.

«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости-13

Ольга Плотницкая, заместитель начальника Главного управления судебно-медицинских экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Энергия этого здания поражает. Здесь каждая деталь сделана с любовью, с высоким мастерством, что это какое-то чудо рукотворное наших белорусов.

«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости-16

22 апреля Государственному комитету судебных экспертиз Беларуси исполняется 10 лет. Как признались многие сотрудники этого ведомства, для них эта экскурсия стала настоящим подарком. 

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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