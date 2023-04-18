«Энергия здания поражает». Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. 18 апреля Дворец Независимости по традиции принимал новых гостей. На этот раз его двери распахнулись для коллектива Государственного комитета судебных экспертиз и подчиненных ему организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречали сегодня здесь свыше 100 экскурсантов. Большинство из них посещают Дворец впервые. Представители одной из самых важных профессий в стране отметили скрупулезную и филигранную работу белорусов, которые создали из отечественных материалов не просто гостеприимные залы, а произведения искусства. И вся эта величественная красота открыта для каждого, кто здесь мечтает побывать.

За год с экскурсиями во Дворец Независимости приглашают несколько тысяч человек. Это возможность не только познакомиться с постоянно пополняющейся экспозицией, но и историей, которая вершится в стенах Дворца, а еще сделать сотни фотоснимков на память.

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Каждый раз, когда входишь в двери Дворца, чувствуешь определенный трепет. Понимаешь, что это место обладает, наверное, ни с чем не сравнимой энергетикой за счет того, что здесь принимаются самые главные решения в нашей стране. Здесь происходили мировые события, которые тоже имеют значение, не только для нашей страны, но и для всего мира.

Виктория Непокупная, начальник отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Я всегда уверена, что наш белорусский народ умеет делать все, тем более создавать красоту. Это у нас, в принципе, в крови. Исторически оно так и есть.

Ольга Плотницкая, заместитель начальника Главного управления судебно-медицинских экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Энергия этого здания поражает. Здесь каждая деталь сделана с любовью, с высоким мастерством, что это какое-то чудо рукотворное наших белорусов.