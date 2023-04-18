Китайская народная медицина – где её используют в Беларуси? Рассказываем об одном из лучших центров

Новости Беларуси. Иглоукалывание, гирудотерапия и массаж. В Беларуси появилась новая должность – рефлексотерапевт по традиционной китайской медицине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из лучших центров, где работают такие специалисты, находится в центральном регионе. Он действует на базе Минской областной клинической больницы. В нем побывала и наш корреспондент Дарья Седун.

На базе Минской областной клинической больницы работает центр реабилитации с восточным характером. Здесь три процедурных кабинета. Даже дизайн с китайским акцентом. Для чего такая атмосфера? Дело в том, что пациенты здесь проходят лечение по непривычным для многих белорусов методикам.

Татьяна Мурзина, заведующая отделением медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы:

Это классическое иглоукалывание, аурикулярная рефлексотерапия, ударно-волновая терапия, цзю-терапия. У нас можно обнаружить такой симбиоз нашей привычной европейской медицины и традиционной китайской медицины.