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Китайская народная медицина – где её используют в Беларуси? Рассказываем об одном из лучших центров

18 апреля 2023 18:34
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Новости Беларуси. Иглоукалывание, гирудотерапия и массаж. В Беларуси появилась новая должность – рефлексотерапевт по традиционной китайской медицине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из лучших центров, где работают такие специалисты, находится в центральном регионе. Он действует на базе Минской областной клинической больницы. 

В нем побывала и наш корреспондент Дарья Седун. 

Китайская народная медицина – где её используют в Беларуси? Рассказываем об одном из лучших центров-1

На базе Минской областной клинической больницы работает центр реабилитации с восточным характером. Здесь три процедурных кабинета. Даже дизайн с китайским акцентом. Для чего такая атмосфера? Дело в том, что пациенты здесь проходят лечение по непривычным для многих белорусов методикам.

Китайская народная медицина – где её используют в Беларуси? Рассказываем об одном из лучших центров-4

Татьяна Мурзина, заведующая отделением медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы:
Это классическое иглоукалывание, аурикулярная рефлексотерапия, ударно-волновая терапия, цзю-терапия. У нас можно обнаружить такой симбиоз нашей привычной европейской медицины и традиционной китайской медицины.

Китайская народная медицина – где её используют в Беларуси? Рассказываем об одном из лучших центров-7

Одним из древнейших способов лечения считается гирудотерапия. Во время такой процедуры на кожу пациента помещают несколько медицинских пиявок. Когда они присасываются, ощущения похожи на укус комара с легким покалыванием и жжением. Однако результат совсем иной.

Подробности в видео.

# Народная медицина # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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