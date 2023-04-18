«Пирсинг, татуировки, зелёные волосы». Как белорусские учителя относятся к неформальному виду школьников?
Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Где та самая граница дозволенного? Что нельзя категорически делать в школе? Я имею в виду форму и внешний вид.
Дарья Варейко, школьница:
Я считаю, что нельзя прямо очень как-то открыто одеваться и что-то такое. Но при этом, думаю, что у человека должен быть свой выбор при выборе одежды.
Наталья Надольская:
Пирсинг, татуировки, зеленые волосы – неужели ты можешь себе представить учеников в таком виде?
Дарья Варейко:
Могу.
Наталья Надольская:
Ты таких видела? У вас такие тоже есть?
Дарья Варейко:
У нас в школе очень много таких.
Александр Костюкевич, папа дочерей-школьниц:
Видите, это деловой стиль новый.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не ругают?
Дарья Варейко:
Нет. Есть некоторые учителя, которые против, но в основном, нет. Всем все равно.
«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков – подробнее здесь.