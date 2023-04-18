«Пирсинг, татуировки, зелёные волосы». Как белорусские учителя относятся к неформальному виду школьников?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Где та самая граница дозволенного? Что нельзя категорически делать в школе? Я имею в виду форму и внешний вид.

Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Дарья Варейко, школьница:

Я считаю, что нельзя прямо очень как-то открыто одеваться и что-то такое. Но при этом, думаю, что у человека должен быть свой выбор при выборе одежды.

Наталья Надольская:

Пирсинг, татуировки, зеленые волосы – неужели ты можешь себе представить учеников в таком виде?

Дарья Варейко:

Могу.

Наталья Надольская:

Ты таких видела? У вас такие тоже есть?

Дарья Варейко:

У нас в школе очень много таких.