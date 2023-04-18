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«Пирсинг, татуировки, зелёные волосы». Как белорусские учителя относятся к неформальному виду школьников?

18 апреля 2023 17:38
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Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Где та самая граница дозволенного? Что нельзя категорически делать в школе? Я имею в виду форму и внешний вид.  

«Пирсинг, татуировки, зелёные волосы». Как белорусские учителя относятся к неформальному виду школьников?-1

Дарья Варейко, школьница:  
Я считаю, что нельзя прямо очень как-то открыто одеваться и что-то такое. Но при этом, думаю, что у человека должен быть свой выбор при выборе одежды. 

Наталья Надольская:  
Пирсинг, татуировки, зеленые волосы – неужели ты можешь себе представить учеников в таком виде?  

Дарья Варейко:  
Могу.  

Наталья Надольская:  
Ты таких видела? У вас такие тоже есть?  

Дарья Варейко:  
У нас в школе очень много таких.  

«Пирсинг, татуировки, зелёные волосы». Как белорусские учителя относятся к неформальному виду школьников?-4

Александр Костюкевич, папа дочерей-школьниц:  
Видите, это деловой стиль новый.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Не ругают?  

Дарья Варейко:  
Нет. Есть некоторые учителя, которые против, но в основном, нет. Всем все равно.  

«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков – подробнее здесь.  

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Александр Костюкевич # Алеся Лакина # Фотофакт

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