«Не менялась уже несколько веков». Когда появилась школьная форма?

Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы спорим, нужна ли школьная форма в принципе и какой она должна быть. А есть страны, где стандарты безоговорочно регулируют не только вид и ткань, но и каждый предмет школьной формы – от пиджака и гольфов и даже до нательного белья.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Например, в Японии гольфы нужно приклеивать к ногам специальным клеем, чтобы, не дай бог, они не сползли на сантиметр и не нарушили регламент. В некоторых заведениях Британии школьная форма не менялась уже несколько веков.

Наталья Надольская:

В Российской империи школьная форма появилась более двух веков назад. Во времена СССР эту тенденцию подхватили. С одной стороны, стройные ряды молодых людей в отглаженных костюмах или платьях с фартуками – это красиво, с другой, собственно, все под одну гребенку, никто не мог как-то самовыразиться.