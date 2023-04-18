Прямой эфир

«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков

18 апреля 2023 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Влияет ли школьная форма на успеваемость?

«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков-1

Дарья Варейко, школьница:
Я считаю, что она никак не влияет. При этом думаю, что надо ходить в школу при каком-то дресс-коде, но не обязательно что-то одинаковое.

Наталья Надольская:
Может быть, она дисциплинирует?

Дарья Варейко:
Допустим, белый верх, черный низ, но без жилеток, всего этого.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Тебе не хотелось бы ходить вот так в школу?

Дарья Варейко:
Нет.

«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков-4

Алеся Лакина:
Почему? Я в твои годы ходила вот так, и мне было очень комфортно.

Наталья Надольская:
Мне кажется, суть в том, что деловой стиль одежды настраивает на рабочий лад. Нет этой расслабленности, расхристанности, скажем такое просторечное слово.

Алеся Лакина:
Я с тобой не согласна.

Наталья Надольская:
Лиза, на вас форма влияет, на вашу успеваемость?

«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков-7

Елизавета Рак, школьница:
На успеваемость нет, но влияет на поведение. Конечно, если ты наденешь туфельки, то будешь чувствовать себя…

Наталья Надольская:
Леди.

Елизавета Рак:
Да, а если обуешь кеды и придешь…

Алеся Лакина:
Это же выбор каждой девочки. Я ходила на каблуках с первого класса, у меня уже был маленький каблучок. Я всегда у мамы просила, потому что у меня мама ходила на каблуках. Я хотела быть, как мама. Но многие девочки у нас до 11 класса ходили в кроссовках и прекрасно себя чувствовали. Я даже сейчас не изменяю своим любимым каблукам.

«Не менялась уже несколько веков». Когда появилась школьная форма – подробнее здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Библионочь» стала белорусской традицией. Почему это мероприятие пользуется спросом?
18 апреля 2023 16:00

«Библионочь» стала белорусской традицией. Почему это мероприятие пользуется спросом?

«Не менялась уже несколько веков». Когда появилась школьная форма?
18 апреля 2023 15:45

«Не менялась уже несколько веков». Когда появилась школьная форма?

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате
18 апреля 2023 15:27

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате