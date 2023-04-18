«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков

Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Влияет ли школьная форма на успеваемость?

Дарья Варейко, школьница:

Я считаю, что она никак не влияет. При этом думаю, что надо ходить в школу при каком-то дресс-коде, но не обязательно что-то одинаковое. Наталья Надольская:

Может быть, она дисциплинирует? Дарья Варейко:

Допустим, белый верх, черный низ, но без жилеток, всего этого. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Тебе не хотелось бы ходить вот так в школу? Дарья Варейко:

Нет.

Алеся Лакина:

Почему? Я в твои годы ходила вот так, и мне было очень комфортно. Наталья Надольская:

Мне кажется, суть в том, что деловой стиль одежды настраивает на рабочий лад. Нет этой расслабленности, расхристанности, скажем такое просторечное слово. Алеся Лакина:

Я с тобой не согласна. Наталья Надольская:

Лиза, на вас форма влияет, на вашу успеваемость?