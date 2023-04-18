«Влияет ли школьная форма на успеваемость?» Спросили у подростков
Дисциплинирует, прививает хороший вкус, решает проблему социального неравенства, экономит деньги родителей и избавляет их от ежедневной головной боли под названием «что надеть?» Белорусские школы официально предпочитают деловой стиль одежды. Правда, вопрос школьной формы до сих пор остается открытым. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Влияет ли школьная форма на успеваемость?
Дарья Варейко, школьница:
Я считаю, что она никак не влияет. При этом думаю, что надо ходить в школу при каком-то дресс-коде, но не обязательно что-то одинаковое.
Наталья Надольская:
Может быть, она дисциплинирует?
Дарья Варейко:
Допустим, белый верх, черный низ, но без жилеток, всего этого.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Тебе не хотелось бы ходить вот так в школу?
Дарья Варейко:
Нет.
Алеся Лакина:
Почему? Я в твои годы ходила вот так, и мне было очень комфортно.
Наталья Надольская:
Мне кажется, суть в том, что деловой стиль одежды настраивает на рабочий лад. Нет этой расслабленности, расхристанности, скажем такое просторечное слово.
Алеся Лакина:
Я с тобой не согласна.
Наталья Надольская:
Лиза, на вас форма влияет, на вашу успеваемость?
Елизавета Рак, школьница:
На успеваемость нет, но влияет на поведение. Конечно, если ты наденешь туфельки, то будешь чувствовать себя…
Наталья Надольская:
Леди.
Елизавета Рак:
Да, а если обуешь кеды и придешь…
Алеся Лакина:
Это же выбор каждой девочки. Я ходила на каблуках с первого класса, у меня уже был маленький каблучок. Я всегда у мамы просила, потому что у меня мама ходила на каблуках. Я хотела быть, как мама. Но многие девочки у нас до 11 класса ходили в кроссовках и прекрасно себя чувствовали. Я даже сейчас не изменяю своим любимым каблукам.
«Не менялась уже несколько веков». Когда появилась школьная форма – подробнее здесь.