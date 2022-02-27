Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек, которые находились дома, но призывали к массовым мероприятиям

Новости Беларуси. Вопросы общественной безопасности 27 февраля – одни из ключевых. Милиция несет службу в усиленном режиме. Известно, что в МВД сейчас работает ситуативный штаб. Его развернули еще в канун основного дня голосования на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще ранее звучало предупреждение, что малейшие противоправные действия в адрес членов избирательных комиссий будут оперативно пресекаться. Также в целях безопасности осуществляется контрольно-пропускной режим и в некоторых случаях личный досмотр.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Оперативная обстановка на территории республики спокойная. Что касается избирательных участков, также оперативная обстановка находится под контролем, никаких вопросов абсолютно нет. Да, были призывы в сети Интернет. Сотрудниками органов внутренних дел данная информация была отработана. Всего по республике задержаны 14 человек, они установлены, которые находились дома, но призывали к массовым мероприятиям. Хочу поблагодарить наших граждан, они на эти уговоры действительно не поддались. Да, есть единичные задержания по всей республике за незначительные административные правонарушения. Все люди, которые призывали к несанкционированным массовым беспорядкам, – уже подразделениями Следственного комитета возбуждено уголовное дело. И в ходе расследования данным лицам будет дана правовая оценка.
Безопасность на референдуме правоохранителям также помогают обеспечивать члены добровольных дружин и студенты.
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