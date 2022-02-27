Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек, которые находились дома, но призывали к массовым мероприятиям

Новости Беларуси. Вопросы общественной безопасности 27 февраля – одни из ключевых. Милиция несет службу в усиленном режиме. Известно, что в МВД сейчас работает ситуативный штаб. Его развернули еще в канун основного дня голосования на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще ранее звучало предупреждение, что малейшие противоправные действия в адрес членов избирательных комиссий будут оперативно пресекаться. Также в целях безопасности осуществляется контрольно-пропускной режим и в некоторых случаях личный досмотр.