Новости по тегу #Андрей Лобович

Участники конкурса «Семья года» приехали в Минск, где будут бороться за престижный титул. В финале 7 лидеров областных этапов. Кто победит – узнаем 10 октября.
Ее главный ориентир в том, чтобы меры адресной поддержки пожилых граждан осуществлялись максимально просто и в короткие сроки.
На уровне Президента отдельно рассмотрели выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет. По итогам совещания определились: его размер предложено привязать к реальным доходам получателя.
Дискуссионные площадки развернулись во всех епархиях Белорусского экзархата.
Разговор шел о совершенствовании Трудового кодекса и внедрении гибких механизмов найма. Особое внимание уделили профориентации школьников.
Также в стране растет уровень благосостояние населения.
Необходимо сформировать четкую стратегию управления трудовыми ресурсами. Речь идет о выработке алгоритма по привлечению рабочей силы, в том числе иностранной.
Экономика в современных непростых условиях требует точных решений и жесткой ответственности – за каждое предприятие, за каждый рубль и в конечном счете за благополучие людей. Именно с этой позиции 6 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров.
Новый глава ведомства видит определенные резервы в развитии данной сферы. В первую очередь речь идет о поддержке семей с детьми, а также социально уязвимых категорий населения.
Андрей Лобович с сегодняшнего дня у руля Минтруда и соцзащиты вместо Наталии Павлюченко – сразу вопрос, на который уже есть ответ. Глава АП доложил о сделанном ей предложении.
В формате видеоконференции стороны обсудили эффективность использования средств бюджета Союзного государства за 2024 год.
По итогам 2023 года, поступление сумм ввозных таможенных пошлин в бюджет Беларуси в рамках ЕАЭС увеличилось на 50 %. Общая сумма составила более 700 миллионов долларов.
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