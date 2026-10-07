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Новости по тегу #Андрей Лобович

Лобович: многодетная семья – это приоритет социальной политики Республики Беларусь
07 октября 2026 19:07

Лобович: многодетная семья – это приоритет социальной политики Республики Беларусь

Беларусь и Россия подписали резолюцию по развитию социальной политики в сфере активного долголетия
25 сентября 2026 18:10

Беларусь и Россия подписали резолюцию по развитию социальной политики в сфере активного долголетия

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович
11 августа 2026 13:52

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович

В Беларуси проходит VI Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда»
15 мая 2026 14:01

В Беларуси проходит VI Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда»

В Правительстве обсудили кадровое обеспечение бизнеса и регулирование трудовых отношений
04 марта 2026 17:06

В Правительстве обсудили кадровое обеспечение бизнеса и регулирование трудовых отношений

Рекордно низкий уровень безработицы фиксируют в Беларуси
28 февраля 2026 07:51

Рекордно низкий уровень безработицы фиксируют в Беларуси

Премьер-министр Беларуси поставил задачи перед Министерством труда и социальной защиты
27 февраля 2026 13:41

Премьер-министр Беларуси поставил задачи перед Министерством труда и социальной защиты

В фокусе – болевые точки страны! О чём говорили на большом совещании у Лукашенко?
06 февраля 2026 17:41

В фокусе – болевые точки страны! О чём говорили на большом совещании у Лукашенко?

Коллективу Министерства труда и социальной защиты Беларуси представлен новый руководитель
16 января 2026 08:01

Коллективу Министерства труда и социальной защиты Беларуси представлен новый руководитель

Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!
15 января 2026 18:11

Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!

В Минске состоялось совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счётной палаты России
07 июня 2025 07:34

В Минске состоялось совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счётной палаты России

В Минске прошло совместное заседание коллегий высших органов финансового контроля стран ЕАЭС
27 ноября 2024 10:41

В Минске прошло совместное заседание коллегий высших органов финансового контроля стран ЕАЭС