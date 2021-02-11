Александр Лукашенко: пресмыкаться перед молодёжью нельзя, они не оценят этого и правильно сделают

Новости Беларуси. Экономика не терпит революций и шарлатанства, развиваться необходимо эволюционно. Об этом заявил Президент Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая главный народный форум, Александр Лукашенко подчеркнул: работать делегатам довелось в непростой для страны период. Наше общество фактически подверглось попыткам внешнего вмешательства и подстрекательства к искусственным мятежам. Идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. Но какие бы намерения не таили так называемые доброжелатели, всем нам и дальше предстоит им противостоять. Выстроить единую стратегию в этом противостоянии должны решения Всебелорусского собрания. При этом нельзя отстраняться от геополитической повестки. Мы должны и дальше выстраивать эффективное сотрудничество на международной арене и не терять верных союзников. Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит

Глава государства обозначил темы, которые сегодня и завтра предстоит обсудить участникам всебелорусского вече. От житейских проблем до глобальных вызовов. Так, акцент Президент сделал на укрепление социальных гарантий. Александр Лукашенко предложил реализовать проект «Здоровая нация». Это работа 12 межрегиональных центров, которые по качеству не будут уступать столичным клиникам. Имеет смысл также расширить границы возможностей многодетных родителей. Речь идет об использования семейного капитала и строительства жилья. Александр Лукашенко о поддержке многодетных семей: «Мы подрежем любые программы, но не демографическую»

Изменений требует и система образования. До конца 2021 года нужно пересмотреть подходы к дистанционному обучению, формату вступительной кампании, активнее внедрять новейшие технологии. Принципиальный вопрос – воспитание молодежи. Президент уверен: общаться с новым поколением следует на равных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Патриотизму, уважаемые друзья, нельзя научить, можно только показать пример своей искренней любовью к родной земле, гордостью, достижениями своего народа, бережным отношением к историческому наследию, уважением традиций, ценностей многих поколений белорусов конкретными делами во благо страны. Все, кто работает с современной молодежью, должны понимать, что это качественно новый слой людей с собственными взглядами и ценностными установками. Но кланяться перед молодежью и говорить, что она – будущее, иногда, знаете, пресмыкаться перед ней нельзя. Они не оценят этого и правильно сделают. С молодыми людьми надо разговаривать как с равными себе. Они это будут воспринимать. И глубоко молодежь должна усвоить, что без тяжелого труда, без способностей и таланта, если на то пошло, богатым никогда не будешь. Молодежь – она ни плохая, ни хорошая. Она иная. Поэтому и подходы в разговорах и воспитании к ней должны быть иными, и мы знаем, какими. Только надо шевелиться. Ибо можем потерять эту молодежь.