В странах ЕС с начала 2025-го о планах прекратить работу объявили 72 крупных предприятия

Крах европейской автоиндустрии не за горами. Согласно статистике, за восемь месяцев 2025 года о планах прекратить работу объявили 72 крупных промышленных предприятия. Причем основной удар пришелся на Германию, Испанию и Францию. Там тысячи человек, занятых в промсекторе, остались без работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Низкий уровень продаж, постоянно растущие цены на энергоносители, неспособность справиться с конкуренцией – все это демонстрирует отсутствие у европейских властей четкого плана реорганизации отрасли. Эксперты уверены, что они абсолютно не в состоянии удовлетворить требования производителей.

Так, в апреле глава по промышленности ЕС заявил, что вскоре мировой автомобильный рынок не будет учитывать Европу. В очередной попытке взять под контроль индустриальную катастрофу 12 сентября глава Еврокомиссии встретится с крупнейшими игроками автопрома ЕС в Брюсселе. Отметим, предыдущие переговоры результатов не принесли. Ключевой проблемой так и остается конкуренция с Китаем, от которой страдает рынок европейских электромобилей.