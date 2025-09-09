Лукашенко: экономика и банковский сектор Беларуси пережили беспрецедентные вызовы

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке, поддержание ценовой стабильности, а также финансовая поддержка банками экономики – это малая часть вопросов на большом совещании во Дворце Независимости. К Президенту были приглашены команда Нацбанка, правительство, руководство банковской системы страны. Всего – порядка 250 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, месяц назад, принимая доклад главы Нацбанка Романа Головченко, Президент анонсировал нынешнее совещание. Сегодня Александр Лукашенко обозначил: необходимо сверить часы и определить задачи. Не только для Национального банка, но для всей банковско-финансовой системы в целом. Сегодня она, как подчеркнул глава государства, проходит трудный период.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы. Против нас ввели просто невиданные, незаконные, драконовские санкции. Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать – мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче и дальше. Но именно так в современном мире государства, ведущие независимую политику, расплачиваются за свой суверенитет. Мы многому научились. Учимся и дальше.