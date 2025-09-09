В Минском районе перезахоронили останки 1091 жертвы Великой Отечественной войны

Останки военнопленных и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Минском районе. Церемония прошла на территории воинского захоронения № 1144, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Останки 1091 человека, которые были расстреляны и замучены фашистскими оккупантами, найдены в ходе полевых поисковых работ в 2024 году. В последний путь советских защитников провожали солдаты роты почетного караула, военный оркестр, а также представители органов власти, духовенства, учащиеся классов правовой направленности. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. Здесь покоятся военнопленные, партизаны и мирные жители, погибшие в годы фашистской оккупации.

Алексей Рудишкин, прокурор Минского района: Благодаря кропотливой работе установлены ранее неизвестные ямы-могилы, в которых обнаружены останки как мирных граждан (детей, стариков, женщин, мужчин), так и воинов Рабоче-крестьянской Красной Армии. Сегодня предан земле 1091 останок, из которых установлены пять бойцов Красной Армии. Работа в настоящее время продолжается, расследование уголовного дела продолжается и будет завершено до конца, пока все нацисты не будут привлечены к уголовной ответственности.

Роман Дорофеев, курсант кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:

Данное мероприятие очень важно для всех, в том числе и для наших воспитанников, и других кадетских училищ, чтобы дети росли, смотрели на данный памятник и понимали, что когда-то их прадедушки, прабабушки защищали их Родину, их семью.

Работы по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны проводятся на постоянной основе. По итогам раскопок, которые велись с 2021 по 2022 год, на территории Минского района возле деревни Копище уже было перезахоронено около полутора тысяч останков людей.