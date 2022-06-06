Выживание человеческой цивилизации. Патриарх Кирилл назвал беседу с Александром Лукашенко философской

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Мы пытались вместе ответить на целый ряд вопросов, которые связаны с очень сложной и, возможно, не всеми понимаемой проблемой – выживанием человеческой цивилизации. Куда идет мир? Что происходит с людьми, с человеческой цивилизацией? И речь идет не только о вызовах, связанных с темой войны и мира, конфликтов, но и, конечно, очень большое место в этой проблеме занимает экология в широком смысле слова. Не только как защита окружающей среды или как опасность для нее, но как опасности для человеческой личности. Потому что если человек потеряет нравственные ориентиры, он перестает быть человеком в полном смысле этого слова. Задача дьявола заключается в том, чтобы человек потерял различие между добром и злом. Как только это происходит, человек становится управляемым и совершенно неподотчетным человеку становится развитие человеческой цивилизации. Потому что там, где зло, – смерть и уничтожение. А там, где добро, – жизнь. Вот в двух словах я вам передал этот философский разговор. Но он очень важен.